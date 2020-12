Destaques 02/12/2020 05:22 Thielli Bairros Sedec-MT Vacinação contra febre aftosa em Mato Grosso segue até dia 10 de dezembro Foto: Reprodução A etapa de novembro da vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada até o dia 10 de dezembro em todo Mato Grosso para vacinação e comunicação ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea MT). Bovinos e bubalinos de até 24 meses devem ser imunizados. Os animais do Pantanal podem ser vacinados até o dia 15 de dezembro, assim como a comunicação feita ao Indea MT. Nesta etapa, 14 milhões de animais devem ser vacinados em todo o Estado. “Avaliamos os índices de vacinação desta etapa e verificamos a necessidade de mais prazo para os pecuaristas. Está sendo um ano atípico, com pandemia, baixos índices hídricos e incêndios no Pantanal. Então, avaliamos semanalmente, juntamente com o Ministério da Agricultura e Pecuária, a situação para tomar novas decisões”, explica Marcos Catão, presidente do Indea MT. A vacinação diferenciada no Pantanal foi determinação do secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda: “Devido aos incêndios florestais ocorridos no Pantanal neste ano, o setor pecuário passa por um momento muito delicado. O Indea MT está atento aos índices e às necessidades dos pecuaristas neste período”.

