Destaques 02/12/2020 05:24 Carlos Celestino Seduc-MT Alta Floresta: inscrições para processo seletivo da Escola Militar do Corpo de Bombeiros vão até dia 04 Foto: Corpo de Bombeiros A Escola Estadual Militar do Corpo de Bombeiros Dom Pedro II, localizada no município de Alta Floresta, abriu inscrições para o processo seletivo, ano letivo 2021. De acordo com edital, estão sendo ofertadas 76 vagas para séries do ensino médio e fundamental. Para o 7° ano (60 vagas), 8° ano (5 vagas) e 9° ano (6 vagas). Já para o 1° do ensino médio (5 vagas) e 2° ano (cadastro reserva). Os responsáveis pelos estudantes devem procurar a secretária da E.E. Militar Dom Pedro II, até o dia 4 de dezembro (sexta), das 07h30 às 11h e das 13h30 às 17h, para realizar as inscrições do processo seletivo. A lista completa dos documentos necessários que devem ser apresentados no ato da inscrição, pode ser consultada na página 02 do edital n°001/2020 que possui todas as normas estabelecidas. Ainda de acordo com as informações do edital, as provas serão aplicadas no dia 13 de dezembro de 2020, na Escola Estadual Vitória Furlano da Riva. Os candidatos terão duas horas para responder dez questões de língua portuguesa e dez questões de matemática, todas de múltipla escolha. No dia de realização das provas, os portões serão abertos a partir das 07h e serão fechados às 07h50. O início da aplicação das provas está marcado para 8h e término às 10h, conforme descrito no edital, página 03. O edital completo contendo todas as informações do processo seletivo pode ser acessado CLICANDO AQUI. Histórico O Colégio Militar Dom Pedro II é primeira escola militar sob a direção do Corpo de Bombeiros Militar em MT. A instituição foi inaugurada em agosto de 2018, em Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá. Os estudantes aprovados no teste seletivo podem cursam o ensino fundamental e médio. A unidade de ensino é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) com Secretaria de Segurança Pública (Sesp) do Governo de Mato Grosso. Serviço A Escola Estadual Militar Dom Pedro II, fica localizada na rua Atletas, n° 1357, bairro Santa Maria em Alta Floreta-MT. Caso os pais tenham alguma dúvida sobre o processo seletivo, podem entrar contato pelo telefone de contato: (66)3521-6981 ou por e-mail: atf.ee.militardompedroll@educacao.mt.gov.br

