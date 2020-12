Governo quer fechar o CEJAS; sociedade se mobiliza contra decisão

Neste dia 01 de dezembro, aconteceu na sede do CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos) uma reunião com a presença do prefeito eleito em Alta Floresta, Valdemar Gamba (Chico Gamba), a vereadora eleita Ilmarli Teixeira, também representando o SINTEP, a vereadora Elisa Gomes, professores, servidores e diretores da unidade escolar.

A reunião teve o objetivo de informar e pedir apoio da classe política quanto a notícia que pegou a todos de surpresa, enviada por e-mail no dia 27 de novembro pela Superintendência de Gestão de Pessoas/Seduc, solicitando o envio de uma planilha com a relação dos servidores efetivos da unidade escolar com a opção de uma outra escola para cada servidor atuar no ano letivo de 2021. No e-mail ficou claro que o reordenamento defendido pelo secretário de educação, Alan Porto. Trata-se, na verdade, do fechamento dos CEJAS no Estado de Mato Grosso.

O CEJA Ariosto da Riva tem na atualidade 45 profissionais da Educação e mais de 600 alunos com 30 anos de atividades em Alta Floresta, tendo como compromisso, levar educação à jovens e adultos, que em sua maioria, são trabalhadores e não tem como frequentar uma escola regular.

O CEJA atende os alunos com carga horária, não reprovando por faltas como as escolas regulares, deste modo, o aluno conclui o módulo de ensino após cumprir a carga horária,

Muitos dos alunos do CEJA são indígenas, imigrantes, alunos especiais, trabalhadores dos mais diversos segmentos, jovens alunos que saem de outras escolas regulares, alunos que não tiveram oportunidade de estudar na idade esperada, idosos, empreendedores, empresários, entre outras descrições. Tudo isso mostra que o perfil dos alunos dessa unidade é diverso e igualmente importante que qualquer outra instituição de ensino.

Para o diretor do CEJA em Alta Floresta, Odersides da Silva, a reunião foi muito importante para informar a classe política da situação atual do CEJA. “Essa reunião foi para deixar a comunidade a par do que está acontecendo com o CEJA, e nós convidamos as autoridades do município para estarem participando. Desta forma estamos pedindo para eles uma força para que encaminhem esta reivindicação para os deputados e outras autoridades estaduais para que revertam esta notificação de fechar o CEJA no estado de Mato Grosso”, disse o diretor.

O prefeito eleito Valdemar Gamba, disse que estará verificando e encaminhando as reivindicações dos profissionais que atendem no CEJA.

“Temos que ter cautela para irmos resolvendo os problemas, juntamente com os professores, pedindo apoio junto aos deputados, governo do estado, para que reveja esta decisão e que não haja o fechamento desta escola. Nós sempre esperamos que melhore e de repente vem uma notícia desta de fechamento, pega todos nós de surpresa. Mas estamos unidos, já comunicamos o nosso deputado e amanhã terá uma reunião em Cuiabá juntamente com um representante daqui de Alta Floresta”, disse o prefeito eleito.