Destaques 02/12/2020 14:16 ALTA FLORESTA: Procon orienta agropecuaristas sobre cobranças falsas de dívidas Produtores rurais têm sido alvo de tentativas recorrentes de golpes aplicados por estelionatários. A dinâmica é sempre a mesma. Um dos golpistas telefona a um agropecuarista, se passando por funcionário de um cartório de títulos e protesto. Em seguida, o suposto cartório diz que há uma dívida pendente do produtor e que, se não for paga imediatamente, ele seria “negativado” e, por conseguinte, deixaria de ter acesso a crédito e a financiamento. Em geral, os falsos cartórios dizem aos produtores que os supostos débitos teriam sido contraídos com uma empresa de insumos agrícolas. Mesmo com os produtores garantindo que jamais compraram deste fornecedor, o golpista insistia pelo pagamento. Para isso, passavam os dados bancários (conta física) para

pagamento imediato e um telefone para contato.

O Coordenador Executivo Celço Ferreira dos Santos, informou que até agora, o Procon– Alta Floresta atendeu a mais de 20 agropecuaristas da região, que pediam orientação, após terem sido procurados pelos supostos cartorários. Como muitos dos casos não são comunicados, a entidade estima que o número de ocorrências seja exponencialmente maior. Nenhum dos que procuraram a entidade chegou a fazer o depósito na conta indicada pelos estelionatários, mas há relatos de que outros produtores também tenham caído no golpe.

Caso o agropecuarista ou qualquer outro Consumidor receba uma ligação deste tipo, e suspeite de golpe, a orientação do Procon é não fazer o pagamento, principalmente depósito em conta física. A Assessora Jurídica do Procon Dra. Erica Iocca, orientou ainda: “Os produtores devem procurar seus contadores, ou a empresa geradora da “suposta” dívida para se informar se, realmente, tem algum título a ser protestado.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Procon pelo telefone 66 3903-1036. O atendimento também pode ser realizado de forma presencial na Av. Ariosto da Riva Neto, n.º 3.313 – centro de Alta Floresta.

