Destaques 03/12/2020 07:20 Arão Leite/J. Cidade Promoção de oficiais e praças marca comemoração do Dia do Patrono do Corpo de Bombeiros Militar Dhonata Nunes/Tv Nativa Dia 2 de dezembro é celebrado o Dia do Patrono dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. A data histórica é em homenagem ao nascimento de Dom Pedro II foi o 7º filho do Imperador Dom Pedro I e da Imperatriz Leopoldina. Mas é sempre nesse dia em todo o país que as unidades espalhadas pelo território nacional realizam solenidades e aproveitam o momento para homenagens. Assim foi nesta quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 no município de Alta Floresta onde o primeiro sargento Ailton Ferreira Moraes, ganhou a patente de subtenente e numa cerimônia com os companheiros de corporação e ilustrada por sua família, recebeu as honras militares pelos seus mais de 31 anos de trabalho prestado.

Capitão Rodrigo, ali representando a 7ª Companhia dos Bombeiros Militares em Alta Floresta, destacou o agora subtenente. “Ele fez um brilhante trabalho, parte dessa história e com certeza deixa um grande exemplo”, declarou.

Major Evandro, que conhece Moraes na missão de salvar vidas há 27 anos, disse não ter dúvida de que o companheiro completou a missão lhe atribuída. “passou por muitos desafios, momentos críticos, as vezes longe da família, mas sempre em busca de salvar vidas. Com certeza ele teve seu dever cumprido e hoje já pode curtir seu descanso”, assinalou.

E o homenageado, ao ter a insígnia afixada ao ombro pela madrinha, sua esposa Vanda Rampim e aos olhos do filho, explicou os olhos avermelhados. “Não tem como não se emocionar ali com a família e pelo reconhecimento”, “Eu só tenho a agradecer a todos e principalmente a Deus e minha família, por esse momento”, finalizou.

Voltar + Destaques