Destaques 03/12/2020 17:48 Arão Leite I Jornal da Cidade DIURNO E NOTURNO: Alta Floresta passa a ter duas unidades atendendo pessoas com síndrome gripal Foto: Jornal da Cidade A falta de efetivo e também a redução nos números de casos de coronavírus no município de Alta Floresta, provocaram uma alteração no atendimento a pessoas com sintomas de síndrome gripal. A Secretaria de Saúde essa semana encaminhou comunicado à imprensa para retransmitir à população que, pacientes sentindo falta de ar, diarreia, tosse seca, febre e falta de olfato ou paladar, tem agora mais uma unidade atendendo.

Conforme comunicado, a unidade referência que foi designada desde o início da Pandemia para receber os pacientes era somente o Ana Nery, no Setor B. O posto que atendida 24 horas agora passará a ter um expediente de 12 horas, das 7 horas da manhã às 19 horas.

Por outro lado, o Posto Santa Bárbara, aos fundos da Praça Cívica., entre os setores D e F, receberá os pacientes com sintomas de covid a partir das 19 horas e segue até às 7 horas da manhã.

Conforme explicou o coordenador de vigilância epidemiológica, Sidney Leal, haverá uma equipe especializada somente para atender os casos de suspeitos de síndrome gripal e outra equipe para os demais pacientes. “Foi uma alteração em decorrência da redução de casos no município e a gente torce que continue assim. Por outro lado, há também falta de servidores e não poderíamos deixar de atender as pessoas que procuram as unidades”, declarou.

Voltar + Destaques