Destaques 04/12/2020 06:48 Sesp realiza leilão de gado e propriedade rural provenientes de lavagem de dinheiro A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), por meio Secretaria Adjunta de Justiça (Saju) abriu, nesta semana, as ofertas de lances para aquisição de 2.959 cabeças de gado e de uma propriedade rural no município de Poconé (a 104 de Cuiabá). Os bens leiloados são oriundos de lavagem de dinheiro. O leilão é exclusivamente online. Ao todo, oito lotes de animais, machos e fêmeas, estão disponíveis. Os bovinos estão em fazendas nos municípios de Santos Antônio de Leverger (a 34 km de Cuiabá) e em Poconé. Cada lote vem com uma quantidade de animais definida, peso médio e identificação de fêmea prenha. Os lances para aquisição do gado podem ser realizados até o dia 16 de dezembro, no período da manhã. O resultado será divulgado a partir das 14h, horário de Cuiabá. Para acessar os lotes, clique aqui. Também está disponível para compra uma propriedade rural com área total superior a 16 mil hectares, que fica na cidade de Poconé. Os interessados podem dar os lances até o dia 15 de dezembro, no início da manhã. O resultado sairá às 10h, no horário local. Para mais informações, clique aqui. Os interessados em conhecer a propriedade rural e as condições dos animais podem solicitar visitas. As mesmas só serão feitas mediante agendamento prévio. Os lances podem ser realizados por meio eletrônico ou acessando o site canaljudicial.com.br.

