Destaques 04/12/2020 06:54 Redação I Nativa News IFMT vota nesta sexta-feira para escolha do novo reitor Foto: Divulgação O Instituto Federal de Mato Grosso realiza nesta sexta-feira (04.12) as eleições para o cargo de reitor do IFMT no processo de consulta para o quadriênio 2021 a 2025, que tem entre os candidatos os servidores Deiver Alessandro Teixeira, do Campus Cuiabá – Bela Vista e Júlio César dos Santos, do Campus Alta Floresta. As eleições ocorrerão das 09 às 20 horas no site do processo eleitoral do IFMT ( clique neste link)pelo Sistema Helios Voting. Serão utilizados os dados de login e senha de servidoras, servidores e estudantes cadastrados no Sistema Unificado de Administração Pública (Suap). Os referidos professores, segundo comunicado, tiveram acesso no dia 01 dezembro, no auditório da reitoria aos códigos fontes do software de votação Helios Voting que será auditado no dia 04 de dezembro, conforme previsto no edital 01/2020/CEC/RTR/IFMT e que também participaram da apresentação e análise dos códigos fontes do software que será usado para apuração e totalização dos votos e que ambos não encontraram nenhuma irregularidade que possa comprometer o processo de consulta. De acordo com a Comissão Eleitoral Central (CEC), 21.178 servidores e alunos estão aptos a votar, destes 1.044 são docentes, 860 técnicos-administrativos e 19.274 estudantes.

