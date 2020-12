Destaques 04/12/2020 07:36 Redação I Nativa News Alta Floresta: Raio mata 12 cabeças de gado em propriedade na 4ª Oeste Arquivo Particular Criador de gado tem prejuízo de aproximadamente R$ 40 mil após raio atingir cerca e matar 12 cabeças em Alta Floresta. O fato ocorreu na estrada vicinal 4ª Oeste, em uma propriedade rural por volta das 15h desta quinta-feira (03). Outros animais estavam no mesmo pasto e não foram atingidos pela descarga. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA recomenda que os animais mortos desta forma, sejam queimados e enterrados. Uma vez que a qualidade da carne do gado atingido pela descarga elétrica não pode ser garantida, pois o sangue coagula rápido, não ocorrendo a hemorragia, um passo crucial para evitar a contaminação.

