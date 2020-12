Destaques 04/12/2020 14:29 Eliza Gund I Nativa News Operação apreende 2 kg de drogas em Alta Floresta; seis suspeitos foram presos Foto: Divulgação Operação Integrada de Forças de Segurança Pública de Alta Floresta realizou a apreensão de aproximadamente dois quilos de produto entorpecente na madrugada desta sexta-feira (04). Seis pessoas foram detidas pela prática de tráfico de drogas durante cumprimento de mandados de busca e apreensão. O produto entorpecente foi localizado em uma residência no bairro Jardim Imperial. "Foi localizada uma grande quantidade de droga sintética com estes jovens", apontou sargento Bento, Força Tática 9º Comando Regional, destacando a condução de seis jovens. "São pessoas que já têm passagens, estavam soltos na rua, e continuam dentro do mundo do crime, principalmente do tráfico, e que mais uma vez voltam para a cadeia para responder outra vez pelo crime de tráfico". Conforme o Delegado Vinícius de Assis Nazário, a apreensão do produto entorpecente se deu após trabalho de investigação. "Nós fizemos a operação hoje em razão de uma determinação da SESP, a operação RISP, e já aproveitamos para o cumprimento de mandados de prisões referentes a investigações aqui da Delegacia Municipal". Foram cumpridos 11 mandados de prisão e conduzidas 06 pessoas para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil em razão de localização de substâncias entorpecentes. "Nós temos hoje praticamente dois quilos de substância entorpecentes apreendidos na delegacia, sendo maconha, Skank e pasta base e agora nós iremos fazer os procedimentos flagrânciais para determinar a autoria e encaminhar para a Cadeia Pública de Alta Floresta", pontuou Nazário.

