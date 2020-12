Destaques 04/12/2020 18:44 Homens flagrados com pescado ilegal e animais silvestres são presos em Nova Canaã do Norte Os suspeitos foram abordados pelos policiais militares, na estrada do 12, na zona rural do município. Durante revista veicular, foi apreendido várias espécimes de pescado sendo 18 peças de pacu, uma de peixe cachorra, dois dourados e 29 matrinxãs. Com eles também foram encontradas, quatro pacas abatidas, duas armas de fogo (uma pistola e uma espingarda), munições e material utilizado para pesca. Diante da situação, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Nova Xavantina, onde após serem interrogados pela delegada, Paula Gomes Araujo foi lavrado o flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, matar animal silvestre, e pesca ilegal.

Um dos suspeitos pagou fiança e responderá pelos crimes em liberdade. O outro continua detido aguardando decisão judicial. Sobre o período de piracema, a delegada Paula Gomes Araujo, alerta que entre 1º de outubro de 2020 até 31 de janeiro de 2021 decorre o período de defeso, de fundamental importância para a sobrevivência das espécies, ficando a pesca fica proibida tanto para o pescador profissional quanto o amador.

“Assim, o sujeito que praticar atos de pesca incorrerá nas sanções do artigo 34, da Lei n. 9.605/98, cuja pena é de detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente”, pontuou a delegada.

Voltar + Destaques