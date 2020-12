Destaques 04/12/2020 18:55 www.pciconcursos.com.br Prefeitura de Alta Floresta abre processo seletivo na área da Educação Com o objetivo de formar cadastro reserva, oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior; veja mais detalhes A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anuncia a realização de um novo Processo Seletivo que visa à contratação de profissionais para atendimento nas escolas da Rede Pública Municipal, nas zonas urbana e rural. Esta seleção refere-se à formação de cadastro reserva, dentre os cargos de Professor com habilitação em pedagogia (educação infantil, anos iniciais e sala de recursos multifuncionais); Professores do ensino fundamental (anos finais) com habilitação em: letras, matemática, educação física, história, geografia, ciências biológicas e filosofia; Apoio Administrativo nas áreas educacional, nutrição, limpeza, motorista e vigia; Técnico de Desenvolvimento da Educação Infantil e Técnico Administrativo Educacional. Para participar, é necessário ter formação entre níveis fundamental e médio completo, ou licenciatura plena com habilitação na área de atuação e/ou ensino médio magistério. Os candidatos contratados deverão desempenhar atividades em carga horária de 30 a 40 horas semanais. As inscrições serão recebidas no período de 20 de novembro de 2020 a 6 de dezembro do mesmo ano, exclusivamente de forma online, mediante a impressão e preenchimento manual do formulário disponível no site da Prefeitura Municipal, o qual deverá ser digitalizado e enviado juntamente com a documentação comprobatória, em formato PDF, para o endereço de e-mail seletivo2020af21@hotmail.com. Já para selecionar os candidatos, será realizada análise da documentação enviada, com contagem de pontos referente à formação/titulação e qualificação profissional. Confira mais detalhes sobre este Processo Seletivo, que terá vigência apenas para o ano de 2021, por do edital de abertura disponível para consulta.download edital_de_abertura_n_075_2020.pdf

