Alta Floresta: Colisão entre veículos na MT-208 deixa dois feridos

Acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado na rodovia MT-208 na tarde desta sexta-feira (04) no perímetro urbano de Alta Floresta, condutores foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin.



O acidente aconteceu próximo a entrada do bairro Jardim Panorama por volta das 15h. O condutor do veículo Corsa informou que fazia uma conversão s esquerda quando colidiu em um veículo Idea, provocando danos materiais.

As informações são da concessionária Via Brasil.