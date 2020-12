Diretor Geral do IFMT de Alta Floresta é eleito reitor com 37,14% dos votos em eleição virtual

O professor de história Julio César dos Santos foi eleito reitor do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) no final da noite de ontem sexta (4). Com 37,14% dos votos, ele venceu o candidato de oposição, professor Deiver Alessandro Teixeira, que obteve 32,38% dos votos. Júlio César tem o apoio do atual reitor, Willian Silva de Paula. O nome do vencedor para Reitoria do IFMT será encaminhado ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), para homologação.

A votação no Instituto transcorreu de maneira virtual das 9h às 20h. O resultado saiu um pouco mais de 3 horas depois do final da votação, às 23h30. Com resultado, Júlio vai comandar o instituto, que tem orçamento de R$ 450 milhões, pelos próximos 4 anos, entre 2021 e 2024.

Ao menos 21,1 mil eleitores, entre servidores, alunos e professores estavam aptos a votar. Ao todo, foram 60 urnas apuradas. O professor Júlio Cérsar obteve 3.407 votos contra 2.822 de Deiver.

Conforme a Comissão eleitoral da IFMT, votaram nesta sexta 1.014 docentes, 5.193 discentes e 827 técnicos que votaram. O que corresponde respectivamente a 97,13%, 27% e 96,13% de cada categoria apta.

Além de Júlio, foram eleitos diretores para os 18 campi e os cinco núcleos avançados espalhados pelo Estado, com exceção para o de Guarantã do Norte, onde não houve eleição.

O nome do vencedor para Reitoria do IFMT será encaminhado ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), a quem cabe nomear e dar posse. Depois, o novo reitor empossará os 18 novos diretores-gerais escolhidos pelas suas respectivas comunidades. Caberá ainda ao novo reitor escolher os cinco pró-reitores.

Gestão humanista

Na quinta (03), último dia da campanha à reitoria do IFMT, o candidato Julio Santos usou as redes sociais para destacar que fez uma campanha propositiva e que seu plano de gestão contempla todos os eixos de ensino, pesquisa, extensão, valorização dos servidores e assistência estudantil. Além disso, têm uma abordagem humanista, social e inclusiva.