Destaques 05/12/2020 07:00 Criminosos estão se passando por bares restaurantes para aplicar golpes, alerta presidente da Abrasel/MT Foto: Reprodução A Associação de Bares e Restaurantes (Abrasel/MT) faz alerta à população sobre falsas mensagens de suposto ganho de Vouchers. Os criminosos têm usado perfis fakes nas redes sociais, como Instagram, de vários estabelecimentos da capital para coletar dados das pessoas. A estratégia utilizada pelos criminosos é aplicada para tentar clonar o WhatsApp da vítima por meio de código informado via SMS, o qual se trata de uma espécie de autorização emitida pelo aplicativo.

"Recebemos, nos últimos dias, várias denúncias de pessoas apresentando relatos sobre essas tentativas de golpes. Diante disso, é importante ressaltar que os estabelecimentos não praticam esse tipo de abordagem", relata Lorenna Bezerra, presidente da Abrasel/MT. Lorenna também informa que a Abrasel, junto com os empresários, já tomou todas as medidas cabíveis para barrar essa prática. "Diante disso, pedimos às pessoas que não forneçam informações ou acessem esses links e nos ajudem a denunciar esses 'fakes' para as plataformas", orienta. De acordo com os relatos, os criminosos enviam mensagens para o direct da pessoa, informando que ela foi contemplada com Vouchers. Na mesma mensagem, os golpistas pontuam que caso a pessoa tenha interesse em recebê-los, precisa enviar seu nome completo e número de celular para que possam enviar o código de confirmação de WhatSapp por SMS. Em seguida, caso a pessoa forneça, é remetida a mensagem com esse código e os falsários solicitam esse código para a possível confirmação. Com acesso ao código, eles iniciam a prática criminosa de clonagem da conta do WhatSapp, para tentar aplicar golpes nos contatos da vítima.

