Destaques 05/12/2020 08:54 Eliza Gund _ Nativa News Alta Floresta: 9ª RISP recebe honraria do Estado por redução nos índices criminais Foto: José Lucio Junqueira I Nativa News Integrantes das forças de segurança pública participaram de uma solenidade de imposição da medalha mérito da segurança pública em reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos pela 9ª RISP - Região Integrada de Segurança Pública (Risp) de Alta Floresta. A solenidade foi realizada no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas e contou com a presença do secretário estadual de segurança pública, Alexandre Bustamente. A medalha “Mérito da segurança Pública” é considerada a maior honraria concedida pelo governo do Estado para reconhecer destaque no fortalecimento da segurança no ano de 2019. A 9ª RISP é formada pelos municípios de Alta Floresta, Colíder, Nova Canaã do Norte, Carlinda, Paranaíta, Apiacás, Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes. A RISP é composta pela Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil e Corpo de Bombeiros Militar. O reconhecimento é referente a redução dos índices de homicídio e roubo no ano de 2019. “O trabalho integrado entre as forças de segurança tem rendido bons frutos já há alguns anos aqui em Alta Floresta, o trabalho da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, então nós estamos recebendo este reconhecimento em razão dos trabalhos no ano de 2019 que rendeu a Alta Floresta o primeiro lugar em redução de homicídios e segundo lugar na redução de roubos. Nós temos muito orgulho destes números é importante que a gente esteja conseguindo passar essa segurança para a sociedade desempenhando um bom trabalho em conjunto”, a pontou a delegada regional, Ana Paula Reveles Carvalho. Os trabalhos desenvolvidos foram destacados pelo secretário de estado de segurança pública. “Viemos aqui hoje reconhecer o trabalho da equipe de segurança pública de Alta Floresta que no ano de 2019 obteve maior redução em homicídios em todo o estado, a nona região foi a que mais reduziu homicídios e a segunda que mais reduziu os roubos. Isso comparado com o que tem em nível de Brasil é um mérito, é um reconhecimento da equipe que aqui têm, o apoio da sociedade que é muito importante, não se faz nada sozinho, integração, parceria e comprometimento. A medalha nada mais é que reconhecer o trabalho de alguns profissionais que conseguem trazer para a sociedade a segurança um pouco melhor”, destacou Alexandre Bustamante.

Veja também sobre 9ª RISP honraria índices criminais Alta Floresta Mato Grosso Voltar + Destaques