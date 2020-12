Destaques 05/12/2020 09:19 Arão Leite/J. Cidade Alunos do Ceja serão redistribuídos em duas escolas de Alta Floresta Foto: TV Nativa - Rede Record O fechamento ou desativação da Escola Ceja em Alta Floresta é um fato irreversível. O governo do estado já sacramentou a decisão e a partir de agora a unidade com mais de 30 anos no município só vai funcionar somente até o dia 18 de dezembro, término do ano letivo de 2020.

Professora de biologia, Gracieli diz não entender como estado vai fechar as portas de uma instituição tão importante para um município e que atende anualmente em torno de 600 alunos, num formato especial, trabalhando com jovens e adultos. “Nos deixa muito triste. Trabalho aqui há dez anos. Tem toda uma história e mexe muito com a gente”, revelou a educadora que no Ceja não foi apenas professora, mas amiga, conselheira, mãe, irmã e foi onde passou parte importante de sua vida. Mas a unidade, seguindo uma nova metodologia do governo do estado, vai ser desativada, sob alegação e falta de sede própria e outros argumentos que a comunidade escolar não absorve. “O governo tem tomado decisões sem antes consultar, sem ouvir ou ver a realidade”, comentou Carlos Cardoso, assessor pedagógico do estado em Alta Floresta, não entendendo também a desativação.

Redistribuição de alunos

Com pelo menos 45 pessoas entre professores e corpo administrativo, o Centro de Educação de jovens e Adultos agora terá que fazer a redistribuição de seus servidores. Mas a preocupação maior é com os alunos que num primeiro momento, seriam removidos para as Escolas Furlani da Riva no centro da cidade e Escola Ludovico da Riva Neto, no bairro Vila Nova. Mas a Assessoria Pedagógica já indicou a troca de uma unidade devido ao foco de alunos ser mais na região central. “Deverá acontecer o período das rematrículas a partir do dia 18 normais até dia 23 e depois, as matrículas para alunos novos, mas ninguém ficará fora de sala”, garantiu.

