Destaques 06/12/2020 08:11 Eliza Gund _ Nativa News Dois são detidos com drogas e por suspeita de tráfico em Alta Floresta Durante rondas de rotina da Operação “Hostpot” a equipe de força Tática da Polícia Militar no bairro Bom Jesus realizou a detenção de dois jovens por tráfico de drogas. Com a dupla foram apreendidas pequenas quantidades de drogas e grande quantidade em dinheiro A detenção aconteceu na rua LN-5, a dupla estava de bicicleta, apresentou grande nervosismo ao perceber a viatura da Força Tática. A dupla com 19 e 20 aos foi então abordada. Em busca pessoal foi encontrado uma porção de substância análoga a maconha e um cigarro do mesmo produto. Com o mesmo jovem, de 19 anos, foi localizado a quantidade de dinheiro somando R$ 718,50. De acordo com registro da Polícia Militar, os jovens detidos na noite deste sábado (05) já possuem passagem pela prática de uso e tráfico ilícito de drogas. A dupla foi conduzida à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

