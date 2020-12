Destaques 07/12/2020 06:19 Músico de Colíder morre em trágico acidente na MT-320 Um trágico acidente vitimou nesta manhã o músico Rogério Rocha Baldaia, do grupo Samba 10. De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito de Colíder, ele trafegava na MT-320 em uma bicicleta, quando foi atingido por uma carreta, O acidente ocorreu por volta das 05:40h. O motorista da carreta informou que não visualizou o ciclista, somente sentiu o impacto e estacionou a carreta. Foi quando viu o rapaz caído no solo. O Corpo de Bombeiros e a concessionária Via Brasil foram acionados. Os bombeiros socorreram o ciclista, que estava consciente e foi conduzido ao hospital regional. Infelizmente, logo após dar entrada no hospital, Rogério veio a óbito. A Guarda Municipal foi acionada para registrar a ocorrência e recolheu a bicicleta. A classe artística de Colíder está em luto, manifestando seu pesar pela morte do músico nas redes sociais. O velório será hoje a noite na Capela Mortuária. O sepultamento ocorrerá amanhã em horário ainda não definido.

