Destaques 07/12/2020 08:18 Eliza Gund I Nativa News Motorista embriagado é detido após atropelar mãe e duas crianças em Alta Floresta Mulher com seus dois filhos é atropelada na Avenida Ludovico da Riva na tarde deste domingo (06) enquanto fazia um passeio de bicicleta pela cidade. O condutor do veículo fugiu momentos após, sendo acompanhado por populares que testemunharam o acidente e detido pela Polícia Militar já sentido ao bairro Cidade Alta. A mulher e as crianças foram socorridas com escoriações. O homem apresentava embriagues alcoólica e não possui a Carteira Nacional de Habilitação, sendo detido para as devidas providências. De acordo com registro da Polícia Militar, a mulher seguia nas proximidades da loja Martinelo com seus dois filhos na bicicleta, um de 11 anos e um bebê de 10 meses. Quando um veículo Honda Civic colidiu contra a bicicleta, a mulher caiu com as crianças e o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro. Pessoas que presenciaram o ocorrido levaram a mulher e as duas crianças a um hospital particular da cidade, a mulher e a criança de 11 anos com escoriações o bebê apresentava um corte na face (testa), sendo encaminhado para realizar um raio-x para averiguar a gravidade do ferimento. Outras pessoas que presenciaram o acidente acompanharam o veículo Civic, em contato com a Central de Operações informando onde o condutor seguia, via rádio as guarnições da Polícia Militar acompanhavam a localização e o condutor foi abordado na Avenida Mato Grosso, principal via de acesso ao bairro Cidade Alta. Ao ser abordado, a guarnição da Polícia Militar constatou que o suspeito estava em visível estado de embriagues alcoólica e não possui CNH. Diante do fato, o suspeito foi encaminhado para a Central de Operações da Polícia Militar onde foi realizado o teste de alcoolemia que constatou 0,52mg/l. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências, o veículo foi apreendido.

