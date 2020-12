Destaques 07/12/2020 18:05 Alta Floresta gera mais empregos liderado pelo comércio pelo 3º mês consecutivo O município de Alta Floresta teve mais um resultado positivo na geração de empregos. Em outubro foi o quarto mês seguido. Só Notícias constatou no painel do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados que foram criadas 123 vagas empregos a mais, saldo de 522 contratações feitas por empresas e indústrias de diversos segmentos e 399 demissões O comércio impulsionou a geração de empregos com 92 postos a mais. Foram 295 contratações e 203 desligamentos. O segundo melhor desempenho ocorreu na indústria com 20 novos contratados, saldo de 93 contratados e 73 dispensados. Os setores de serviços e a construção geram 8 novas vagas cada. Já a agropecuária fechou 5 postos de trabalho a mais. Conforme Só Notícias já informou, Guarantã do Norte criou 66 empregos a mais. Nova Mutum empregou 106 pessoas a mais. Lucas do Rio Verde gerou 391 novas vagas, Sorriso abriu 173, em Cuiabá são 1,7 mil funcionários contratados a mais. Sinop foi um dos que mais gerou empregos mês passado – 850. Em Várzea Grande foram 460. Em todo o Estado de Mato Grosso foram 6.783 vagas a mais. Redação Só Notícias

