Destaques 08/12/2020 06:11 Arão Leite/J. Cidade ALTA FLORESTA: Mulher vítima de agressão pula de carro e PM chega na hora Foto: Arquivo Nativa News Uma mulher em Alta Floresta foi salva pela Polícia Militar de novas agressões praticadas pelo marido. A vítima estava dentro do carro do suspeito. Segundo consta, ela declarou que era esmurrada dentro do veículo até que tentou fugir, pulando pela janela. O momento foi flagrado por uma equipe policial que fez a abordagem imediata.

O registro aconteceu na Avenida Júlio Campos. A vítima contou que com essa era a quarta vez que o marido a espancava. Das outras tentou até uma separação, mas acabou recuando. Dessa vez no entanto disse que iria terminar o relacionamento e voltar para casa dos pais. Já o agressor foi levado para a Delegacia. Ele poderá responder por violência doméstica através da Lei Maria da Penha.

