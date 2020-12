Destaques 08/12/2020 06:30 RDnews NOVO MAPEAMENTO: 5 partidos com mais prefeituras em MT; Confira O DEM, com 25, e o MDB, com 23, são as legendas que mais contarão com prefeitos mato-grossenses entre os 141 que tomarão posse em 1º de janeiro. O Democratas do governador Mauro Mendes vai estar à frente de municípios considerados pequenos, tanto que os mais populosos são Guarantã do Norte (36 mil), Juara (35 mil) e Poconé (34 mil). Já o MDB tem na lista algumas cidades pólos, como Várzea Grande, Primavera do Leste e Diamantino, fora a Capital. A terceira maior força política regional em termos de municípios a serem administrados é o PSB do deputado Max Russi, com 13 prefeitos, seguido do PSDB, com 11; do PSD, com 10; e do PP, que garantiu nove prefeituras. Três agremiações conduzirão oito cada: PDT, PL e Solidariedade.Republicanos e Podemos conquistaram cinco municípios cada. O Patriota e o PSL vão comandar 4. Completam a lista de partidos com prefeitos eleitos PTB e PSC, ambos com dois; e PT, Pros, Cidadania e PRTB, os quatro com apenas uma prefeitura.

