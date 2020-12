Destaques 08/12/2020 13:25 Redação I Nativa News com Assessoria Prefeito eleito de Alta Floresta anuncia os 12 novos secretários Foto: Jose Lucio - Nativa News O próximo prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba (PSDB) apresentou hoje (08) alguns nomes que irão comandar as secretarias de governo em sua gestão, que terá início em janeiro de 2020. Pautado em escolhas técnicas, Gamba buscou profissionais se baseando em critérios que atendem ao interesse público, como a capacidade técnica, conhecimento setorial e também com perfil proativo.

No processo de transição, a equipe recebeu diversas informações, e diante disso, foi realizado um diagnóstico da situação da Cidade em todas as áreas, permitindo a Chico avaliar qual o melhor nome para o comando de suas secretarias. Gamba buscou nomes para o secretariado que fosse de encontro com seu projeto de governo onde o foco principal é o desenvolvimento de nossa cidade, com pessoas competentes e experientes atuando em sua gestão. É um começo que indica uma entrega de qualidade a população, que busca mais clareza e transparência nas ações desenvolvidas pelo executivo. “Sabemos que a expectativa é grande, mas a composição do executivo foi planejada com muito cuidado, levando em conta critérios técnicos e afinidades com o nosso plano de governo.”, explicou Gamba. Entre os nomes apresentados estão: Gabinete do Prefeito- Rosilda Dalla Riva; Secretaria de Governo, Gestão e Planejamento – Robson Quintino; Secretaria de Fazenda – Paulo Moreira; Secretaria de Educação – Lucinéia Martins de Matos; Secretaria de Saúde – Lauriano Antônio Barella; Secretaria de Esporte e Lazer – Valdines Antônio Rojas “Nei”; Secretaria de Cultura e Juventude – Elisa Gomes; Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Gercilene Meira Leite; Secretaria de Agricultura e Pecuária – Wagner Gervazio; Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Roberto Patel; Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico – Mariney Viana de Araújo Munhoz; Procuradoria Geral – Kleber Zinimar Geraldine Coutinho, apenas para ocupar a pasta de Assistência Social, o nome ainda não foi definido.

