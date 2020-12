Destaques 08/12/2020 15:16 Autor de tortura é preso escondido em hotel de Cuiabá Gustavo Henrique Nilson Albues, 20, autor da tortura contra um homem de 27 anos dentro de uma oficina na cidade de Tangará da Serra (239 km ao Médio-Norte de Cuiabá), foi preso na manhã desta terça-feira (8), em um hotel na avenida Fernando Corrêa, na Capital. O comparsa dele, identificado como Jhony Marlon Camargo de Souza, 22, também teve o mandado de prisão cumprido em uma fazenda da região de Tangará. Gustavo estava foragido desde o último final de semana, após um vídeo em que ele aparece espancando e torturando um homem ganhou grande repercussão nas redes sociais. A sessão de tortura foi motivada por uma dívida da vítima com o agressor de R$ 500. Nas imagens, ele dá tapas na cara do rapaz, socos, chutes no estômago e ainda quebra uma garrafa de cerveja na cabeça da vítima, que não esboça nenhuma reação. Toda a ação foi filmada e incentivada pelo amigo de Gustavo, o Jhony. Segundo as informações apuradas pelo , investigadores de Cuiabá foram mobilizados pelo delegado Adil Pinheiro, que comanda as investigações, que Gustavo estava hospedado em um hotel da Capital. Ele estava hospedado em um dos quartos quando foi abordado pelos investigadores, que estavam em posse do mandado de prisão expedido pela 2º Vara Criminal de Tangará. Sem esboçar reação, foi preso e encaminhado para a Polinter. Já o autor da filmagem, Jhony, foi encontrado em uma fazenda na MT-358, depois da Cachoeira Salto das Nuvens. Investigadores deram voz de prisão ao suspeito, que também estava com ordem de prisão expedida pela Justiça. Em revista, ele foi encontrado em posse de R$ 2 mil e um celular com a tela trincada. Todos os materiais foram apreendidos e ele foi levado para a delegacia da cidade, onde será ouvido pelo delegado. Gustavo também será transferido e ouvido por Adil. Após prestarem depoimento, os dois serão transferidos para uma unidade prisional. A dupla será autuada pelo crime de tortura. ‘Se apanhou é porque fez algo’ Gustavo chegou a gravar um vídeo ‘justificando’ o ato e pedindo desculpas à população, que está revoltada com a atitude dele. Para piorar a sua situação, ele afirma que a vítima ‘não apanhou de graça’ e que ‘se apanhou é porque fez alguma coisa’. “Realmente foi por causa de dinheiro. Não foi por R$ 200, R$ 300, R$ 400, igual todo mundo tá falando. Outra, o rapaz da filmagem, o prejudicado, provavelmente ele não apanhou de graça. Isso todo mundo sabe. Ele apanhou porque fez alguma coisa”, dispara o agressor. Em seguida, ele reafirma o pedido de desculpa. “Nada justifica ter feito o que eu fiz, ainda mais gravar, entendeu? Ele não reagiu, não tinha gente armada, nem nada. Ele pode comprovar isso”. Assim que o vídeo ganhou repercussão, populares começaram a dizer que a vítima não reagiu, pois estava sendo coagida por pessoas armadas que assistiam a agressão. Nada foi confirmado.

