Homem que abordava mulheres e se masturbava é preso em Alta Floresta

Um homem de 45 anos foi preso em Alta Floresta (a 791 km de Cuiabá) acusado de se masturbar e assediar mulheres na rua, na tarde de segunda (7). Ele confessou que já foi preso anteriormente pelo mesmo crime.

De acordo com o registro, uma vítima, de 28 anos, acionou a Polícia Militar (PM) e relatou que ela andava pela rua quando um homem a abordou em um Fiat Uno. No momento da abordagem, ele estava com a calça abaixada e se masturbava.

Policiais saíram em rondas na tentativa de localizar o suspeito. Ele foi encontrado ainda no veículo. Ele confessou que abordou diversas mulheres no município no mesmo dia.

Ele foi detido e seu veículo foi apreendido por irregularidades.