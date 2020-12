Governo vai formalizar cooperação com a prefeitura de Paranaíta para pavimentar 57,5 km da MT-206

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), vai formalizar nesta quarta-feira (09.12) um termo de cooperação junto à prefeitura de Paranaíta para pavimentação de 57,5 quilômetros da rodovia MT-206, na região Norte de Mato Grosso.

Assinam a cooperação o governador Mauro Mendes, o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, e o prefeito de Paranaíta, Antônio Domingo Rufatto. Será pavimentada a MT-206 no trecho entre Paranaíta e o acesso à Usina Hidrelétrica Teles Pires, no município.

Com a assinatura da cooperação, a Sinfra será responsável por realizar a licitação das obras, excluindo alguns serviços que serão executados diretamente pela prefeitura, como sinalização, proteção ao meio ambiente e obras complementares, por exemplo. Neste modelo de cooperação não há transferência de recursos ao município.

Segundo o secretário de Estado Marcelo de Oliveira, as cooperações garantem a execução de obras de qualidade, com menores custos. Isso porque as licitações têm apresentado uma média de 25% de redução nos valores das obras, visto que os municípios são responsáveis pela realização de alguns serviços que seriam de responsabilidade da Sinfra caso não houvesse a cooperação.

Desse modo, possibilita ao Governo do Estado a execução de melhorias de infraestrutura rodoviária em mais regiões de Mato Grosso. Somente neste ano, outras 11 cooperações já foram firmadas para pavimentação de 457 quilômetros de rodovias nos municípios de Porto dos Gaúchos, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Aripuanã, Sorriso, São José do Rio Claro, Nova Maringá, Canabrava do Norte, São Félix do Araguaia, Santo Afonso e Tangará da Serra.

Em Porto dos Gaúchos, foi formalizada cooperação para pavimentação de 64,54 quilômetros na rodovia MT-220, no trecho que vai do entroncamento da BR-163 até o entroncamento da MT-170, no município. Em Ipiranga do Norte a cooperação prevê pavimentação de 22,14 quilômetros na rodovia MT-010, do trecho do entroncamento da MT-484 até o entroncamento da MT-242.

Na cidade vizinha, em Itanhangá, foi firmada cooperação para o asfaltamento dos 11,29 quilômetros da rodovia MT-242, do município até Ipiranga do Norte. Tanto as obras em Ipiranga do Norte, quanto em Itanhangá, serão entregues ainda neste ano.

Em Aripuanã, a cooperação garantiu o asfaltamento de 41,69 quilômetros da MT-208, no trecho que vai da sede da cidade de Aripuanã até Passagem do Loreto, no entroncamento da MT-418. Já em Sorriso, foi firmada cooperação para pavimentação de 34,45 quilômetros da MT-485, conhecida como Estrada do Morocó, localizada na divisa entre o município e Santa Rita do Trivelato.

Também foi formalizada cooperação para o asfaltamento de 81,09 quilômetros das rodovias MT-492 e MT-249 para interligar as cidades de Nova Maringá e São José do Rio Claro por vias pavimentadas. Já com as prefeituras de Canabrava do Norte e São Felix do Araguaia foram firmadas cooperações para pavimentação de 69 quilômetros da MT-109, do trecho que vai do entroncamento da MT-322/BR-080 até o entroncamento da MT-412, em São Felix do Araguaia.

Além dessas obras, serão asfaltados 75,22 quilômetros da MT-240, do trecho que vai do entroncamento da MT-240/MT-358, em Tangará da Serra, até o fim da pavimentação urbana do município de Santo Afonso, em parceria com as duas prefeituras.