Destaques 10/12/2020 05:23 Grupo DelMoro e DelNorte inova com campanha “O Natal Transforma” A nova campanha do DelMoro intitulada “O Natal transforma” foge do conceito tradicional do varejo com foco em produtos, e traz um conceito de convívio familiar. A equipe do departamento de marketing da empresa esclareceu que, devido à pandemia tudo ficou mais sério, mudaram os hábitos de consumo no mundo, e fez com que as pessoas ficassem mais em casa. Mesmo assim, o supermercado continuou fazendo parte da rotina de todos e ajudou a deixar tudo um pouco mais leve. No Natal, o supermercado é um dos primeiros locais a se transformar - mostrando que a época remete a um clima mais alegre e festivo. Como essa data tem esse poder de tirar o melhor de cada pessoa, o DelMoro resolveu convidar todos a deixarem o Natal transformar o seu dia a dia, encontrando o melhor de casa um nas pequenas coisas. É hora de olhar para frente e acreditar em um novo ano melhor. Quando se trabalha com esse conceito mais humanizado, é possível se conectar às pessoas com histórias e à marca de forma leve, e isso se transforma no fio condutor. A equipe DelMoro e DelNorte acredita que nessa relação entre a marca e o consumidor é necessário ter esse valor, precisa ir além do produto na gôndola e ser esse catalisador de momentos únicos desde o momento da compra até a mesa posta. A campanha está sendo veiculada em quais regiões? - A campanha O Natal transforma está nas 10 cidades onde temos loja. São elas, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Apiacás, Terra Nova do Norte, Guarantã do Norte, Alta Floresta, Tapurah, Paranaíta e Peixoto de Azevedo. Estamos presentes no rádio, TV e nas nossas redes sociais, para quem ainda não conhece é só entrar em @delmoro_supermercados O DelMoro tem inovado em suas promoções, campanhas publicitárias e nas mídias sociais – como funciona esse processo criativo?

Um bom processo criativo passa por um planejamento robusto primeiramente. É ele que aliado a muita pesquisa e suor conseguem dar subsídios para fazermos um trabalho criativo consistente e alinhado com o desejo de nossos clientes. No caso do DelMoro se aplica muito na comunicação os valores da marca, o esforço de cada colaborador que dia após dia ajudam a construí-la, além da relação familiar positiva e carinho que os donos têm e demostram na gestão do grupo. Quando se leva essa verdade a comunicação ganha vida.

Voltar + Destaques