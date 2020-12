Destaques 10/12/2020 05:38 Arão Leite/J. Cidade Corpo de Bombeiros registra princípio de incêndio em escola de Alta Floresta Na manhã desta quarta-feira, 9 de dezembro, a 7ª Companhia de Bombeiros Militares foi acionada até uma escola do município de Alta Floresta onde acontecia um princípio de incêndio. O fato foi registrado pouco depois das 10 horas da manhã em uma unidade localizada na entrada do Bairro Boa Nova III e conforme informações, o fogo foi visto a partir de um possível problema na placa solar instalada no telhado da quadra esportiva da escola.

“Deste modo, uma Guarnição Bombeiro Militar ao acessar a quadra da escola, constatou a produção de fumaça saindo da cobertura onde estão instaladas as placas solares”, informou o Corpo de Bombeiros em nota à imprensa. “De início fez-se a desativação do sistema por meio do painel de controle e, devido ao superaquecimento de placas com a evolução para incêndio, fez-se o estabelecimento de uma escada, lançando-se água no foco de incêndio com a consequente extinção deste”, explicou.

Na ação de combate a incêndio foi empregado uma viatura auto bomba tanque-ABT 196, escada extensível; mangueiras e esguichos; EPIs de proteção contra incêndio entre outros recursos que resultaram de forma positiva. O fogo foi sanado e a equipe de atendimento, após o trabalho de combate, repassou as devidas orientações aos responsáveis da escola, desmobilizando-se e retornando-se à sede da Companhia.

