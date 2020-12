Prefeito eleito de Apiacás cumpre agenda em Cuiabá e discute sobre jazida de calcário e a MT 160

Cumprindo agenda na capital do Estado Cuiabá, o prefeito eleito Júlio Cesar dos Santos participou de audiência pública com o governador Mauro Mendes, juntamente com secretários das pastas da Agricultura Silvano Amaral, da Casa Civil Mauro Carvalho, Deputados Estaduais do MDB Romualdo Júnior, Thiago Silva, Dr. João e Janaína Riva, Deputado Federal Carlos Bezerra, e todos os Prefeitos eleitos pelo MDB nas eleições municipais 2020.

Eleito com 55,45% dos votos, Julio Cesar dos Santos afirma que dará continuidade nas ações da atual gestão. Junto com a sua vice Fabiana, ao fazer o uso da fala o prefeito eleito reforçou ao governador Mauro Mendes a importância de interligar Apiacás ao asfalto pelas MT-160 e MT-206, “pois vai alavancar ainda mais a economia do município, proporcionando investimentos inclusive facilitando a exploração da jazida de calcário, fazendo com que Apiacás seja responsável por alavancar a agricultura de toda região. A gestão do Prefeito Júlio será voltada para as parcerias com o governo do Estado, priorizando obras estruturais importantes que vai trazer maior qualidade de vida a toda população de Apiacás”.