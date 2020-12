Destaques 11/12/2020 07:18 Votorantim Cimentos prorroga prazo de inscrições para Programa de Estágio 202; Vaga no MT O Programa de Estágio 2021 da Votorantim Cimentos continua com inscrições abertas. Estudantes de cursos técnicos e universitários podem se inscrever até o dia 14 de dezembro (segunda-feira). As inscrições para o Programa de Estágio 2021 devem ser feitas pelo site da Eureca. Com a prorrogação, nem todas as vagas estarão disponíveis para candidatura. O candidato terá a informação na página da cada vaga. As oportunidades de atuação são para as áreas corporativas, industriais e comerciais das diferentes unidades de negócio da companhia – cimento, concreto, argamassas, agregados, coprocessamento e insumos agrícolas. Toda a trilha de desenvolvimento do processo de seleção do Programa de Estágio 2021 da Votorantim Cimentos será feita de forma online. As candidatas e os candidatos aprovados na primeira fase da avaliação (fit cultural e resolução de cases) serão convidadas e convidados a participar de dinâmicas e entrevistas individuais. O programa começa em fevereiro de 2021 e terá duração de um ano, com possibilidade de extensão por mais um ano, dependendo da previsão de formatura. Além da integração na empresa e na área, as pessoas selecionadas participarão de formações e treinamentos sobre conteúdos comportamentais, técnicos e de carreira, mas também conhecerão as diversas áreas da empresa, terão contato com executivos e poderão desenvolver diferentes projetos. Celciane Dos Santos Chaga fez estágio na Votorantim Cimentos de Manaus e hoje é Assistente de Manutenção. Crédito: Votorantim Cimentos. Programa Estágio 2021 da Votorantim Cimentos Período de inscrições: Até 14 de dezembro Local de inscrição: eureca.me Início do programa: fevereiro de 2021 Benefícios: Bolsa auxílio e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. Localidades: Ananindeua (PA), Araçariguama (SP), Barueri (SP), Belém (PA), Cajamar (SP), Camaçari (BA), Canoas (RS), Corumbá (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Esteio (RS), Imbituba (SC), Irajá (RJ), Itapecerica da Serra (SP), Itapeva (SP), Itaú de Minas (MG), Laranjeiras (SE), Manaus (AM), Nobres (MT), Pecém (CE), Pinheiro Machado (RS), Paulista (PE), Primavera (PA), Recife (PE), Ribeirão Preto (SP), Rio Branco do Sul (PR), Rio Negro (PR), Salto de Pirapora (SP), Votorantim (SP), São José do Rio Preto (SP), São Paulo (SP), Brasília (DF) e Xambioá (TO). Sobre a Votorantim Cimentos Fundada em 1933, a Votorantim Cimentos é, hoje, uma das maiores empresas globais do setor. O portfólio de materiais de construção vai além dos cimentos e inclui concretos, argamassas e agregados. A companhia também atua nas áreas de insumos agrícolas, gestão de resíduos e coprocessamento. São quase 12 mil empregados e uma receita líquida de R$ 13 bilhões em 2019. As unidades da Votorantim Cimentos estão estrategicamente próximas aos mais importantes mercados consumidores em crescimento e presente em dez países, além do Brasil: Argentina, Bolívia, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Luxemburgo, Marrocos, Tunísia, Turquia e Uruguai. Se no passado a Votorantim Cimentos tinha orgulho de ter contribuído para o desenvolvimento e industrialização do país, hoje a empresa constrói o futuro com parcerias, diversidade, inovação e sustentabilidade, sempre focada em seu propósito: a vida é feita para durar. Mais informações em www.votorantimcimentos.com.br

