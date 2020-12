Destaques 11/12/2020 17:49 Indústrias de MT estão no top 10 da cadeia produtiva sustentável Duas indústrias mato-grossenses, do setor de base florestal, foram premiadas nacionalmente no quesito sustentabilidade. Ambas receberam o Prêmio Referência 2020, criado há sete anos pela revista Referência, da Jota Editora. As empresas são associadas a sindicados empresariais filiados a Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt). Com sede em Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá) e com 90% da produção exportada para a Europa, América do Norte e Ásia, a Zico Madeiras foi a primeira empresa da história, ligada ao Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte de Mato Grosso (Sindusmad), a receber o prêmio. “Sustentabilidade é manter a floresta em pé para não acabar a madeira nunca. Para trabalhar com exportação tem que ter projeto de manejo sustentável: o próprio mercado cobra e quer saber a procedência da matéria prima. Esse é o caminho que as indústrias de base florestal estão tomando”, destacou o empresário homenageado Sigfrid Kirsch, conhecido como Zico. Para o presidente do Sindusmad, Wilson José Volkweis, o prêmio é um importante reconhecimento do trabalho sério que a empresa desenvolve. “É uma alegria ter uma empresa associada recebendo este prêmio tão importante”, comemorou. Com mais de duas décadas de história, a Junp Madeiras, sediada no município de Colniza (1.065 km a Noroeste da Capital), também faturou o prêmio da revista referência. A empresa é filiada ao Sindicato das Indústrias Madeireiras e Moveleiras do Noroeste de Mato Grosso (Simno). Ambos sindicatos compõem o Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso (Cipem), que já foi contemplado três vezes com esta premiação. “Esse prêmio reconhece todo o trabalho e dedicação de empresas e instituições sérias que são comprometidas com a qualidade e com o atendimento eficiente. Esperamos que cada vez mais empresas associadas e parceiros ocupem esse lugar de destaque” pontua o diretor executivo do Cipem, Valdinei Bento dos Santos. Ao comemorar o reconhecimento, o presidente da Fiemt, Gustavo de Oliveira, destaca que a indústria de base florestal mato-grossense é um exemplo de sustentabilidade para o mundo. “Nossas riquezas naturais e produtos primários viabilizam cadeias produtivas complexas. O Brasil tem uma das legislações ambientais mais rigorosas do planeta e por estarmos na Amazônia Legal, o rigor é maior ainda. Por esses motivos, o reconhecimento das indústrias filiadas ao Sindusmad e Simno mostra a seriedade do setor”, avaliou. PRÊMIO - É concedido por meio de indicações de leitores, clientes e contatos do setor, cabendo à revista a decisão. A publicação realiza o prêmio desde 2003, avaliando ações nos âmbitos de investimento, tecnologia, pesquisa ou social. “Reconhecemos dez empresas que fizeram algo relevante em prol do setor durante o ano: sejam investimentos ou inovações, e que acreditaram no segmento da madeira. É um prêmio para fomentar ainda mais a cadeia de base florestal do Brasil”, destaca o diretor da Jota Editora, Fábio Machado.

