O Teatro Experimental de Alta Floresta realiza de 15 a 18 de dezembro a Mostra CineParede. Ao todo 12 (doze) filmes foram selecionados por uma curadoria composta por Yuri Kopcak e Helvio Tamoio. Ambos tiveram o cuidado de mediar o convite de importantes obras produzidas recentemente em Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Serão cinco documentários e sete ficções nos formatos de curta-metragem e longa-metragem que necessitam serem vistas pelo público em geral.

As sessões, tanto presenciais quanto virtuais pelo canal do TEAF no Youtube (https://cutt.ly/youtubeteaf), serão simultâneas e iniciarão sempre às 19h30mim (hora de Mato Grosso).

Para as sessões presenciais, haverá limitação de público (20 pessoas por sessão) atendendo as medidas de segurança em virtude do Coronavírus. Para isso os ingressos podem ser retirados gratuitamente na plataforma Sympla (https://cutt.ly/cineparede) ou presencialmente antes do início das sessões (caso haja espaço livre). Somente poderão entrar na sala de sessão, pessoas com máscaras e haverá álcool gel na entrada do espaço cultural.

Após as sessões os curadores e realizadores dos filmes exibidos na noite participarão de uma roda de conversa também transmitida pelo Youtube do TEAF e poderão interagir com os espectadores virtuais e presenciais.

A Mostra CineParede integra o projeto 'TEAF Recebe' que se propõe a abrir as portas do Espaço Cultural TEAF, sede do Teatro Experimental de Alta Floresta, para receber artistas e públicos para produzir, usufruir e ter direito de acesso à cultura e a arte de nosso país, servindo como um verdadeiro “território de arte e cultura".

O projeto 'TEAF Recebe' conta com o patrocínio do Governo do Estado do Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Cultura – SECEL.