Destaques 12/12/2020 07:32 Eliza Gund _ Nativa News Bitrem carregado com madeira que seguia Alta Floresta a Nova Santa Helena tomba na MT-208 Foto: Reprodução O acidente foi registrado por volta das 14h de sexta-feira (11) na rodovia MT-208, no trevo próximo ao Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). O condutor da carreta bitrem foi socorrido por terceiros e levado para atendimento médico com uma luxação no tornozelo. A carreta havia carregado madeira cerrada no município de Alta Floresta e seguia com destino à Nova Santa Helena, no trevo o motorista perdeu o controle vindo a tombar. A carga ficou espalhada na pista. A concessionária responsável pela manutenção da rodovia foi acionada para as providências.

