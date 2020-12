Destaques 14/12/2020 05:53 Angela Fogaça I Nortão Online Acidente entre 3 veículos na MT-320 deixa dois gravemente feridos em Colíder Fotos: Nortão Online Um acidente gravíssimo deixou duas pessoas gravemente feridas em Colíder, na noite deste domingo (13). A colisão foi registrada na MT-320, próximo ao antigo frigorífico. Um caminhão da empresa Via Brasil foi atingido. O acidente envolveu ainda uma moto e um Toyota Etios. O Etios seguia sentido Colíder quando acabou atingindo a traseira da moto Honda Brós. O veículo rodou e acertou ainda um caminhão da empresa Via Brasil, que seguia sentido contrário. Logo em seguida, o Etios saiu da pista. A moto também caiu às margens da rodovia estadual. O motociclista e o condutor do carro ficaram feridos e foram conduzidos pelo Corpo de Bombeiros, para o hospital regional de Colíder. De acordo com a empresa Via Brasil, o estado de saúde do condutor do carro é moderado. Ele ficou preso nas ferragens e sofreu uma fratura no amte-braço. Já o motociclista, está em estado grave.

Veja também sobre Acidente MT-320 Colíder 3 veículos Voltar + Destaques