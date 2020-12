Destaques 15/12/2020 07:42 Eliza Gund _ Nativa News Caminhão de coleta de lixo da prefeitura de Alta Floresta tomba em trevo da MT-208; Veja o vídeo Foto: Reprodução O tombamento aconteceu pouco após as 03h na madrugada desta terça-feira (15). Apenas danos materiais foram registrados para a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, o caminhão era ocupado por três servidores, dois foram encaminhados ao Hospital Regional Albert Sabin com escoriações o terceiro ocupante não quis atendimento médico. Conforme informações repassadas a redação do site Nativa News, o caminhão seguia na rodovia MT-208 sentido ao aterro sanitário para descarregar, quando o motorista perdeu o controle da direção no trevo próximo ao Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) e tombou. O que provocou o acidente não foi informado. A carga ficou espalhada na pista até as primeiras horas da manhã, quando uma equipe da secretaria de Infraestrutura se deslocou para a limpeza da via e remoção do veículo. Informações extraoficiais são de que a concessionária responsável pela rodovia não compareceu ao local.

