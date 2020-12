Turismo: Eventos abordam cenários e perspectivas do setor para 2021

Empresários se reúnem para debater temas da maior importância para impulsionar os empreendimentos no próximo ano

Nesta terça-feira, 15, empresários e gestores dos segmentos de turismo e de eventos participam de encontros para avaliar o atual cenário e se preparar para 2021. As atividades serão presenciais no Centro de Eventos do Pantanal (CEP), em Cuiabá, e começam às 13 horas com o Encontro Estadual do Setor de Eventos, organizado pelo Sindicato das Empresas de Eventos e Afins de Mato Grosso (Sindeventos-MT), filiado à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio-MT).

Das 15 às 20 horas é a vez do Check-in Mato Grosso Embarque para 2021, promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso (Sebrae MT), com apoio da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Governo de Mato Grosso, Sindieventos-MT, Fecomércio e Senac.

No primeiro evento, que também tem apoio do Sebrae MT, o gerente do Centro de Eventos do Pantanal, Charles Padilha, fala sobre o papel do Sebrae na retomada dos eventos no Estado sobre os rígidos cuidados de biossegurança e protocolos que estão sendo adotados.

De acordo com a presidente do Sindeventos-MT, Alcimar Moretti, encontro do setor é destinado às empresários associadas ou não, que atuam no setor. Além de debater o momento atual, possibilitará a discussão sobre perspectivas para 2021. “Este ano foi atípico por conta da pandemia da covid-19 e o setor foi bastante prejudicado. Por isso, a importância de nos reunirmos com empresários e profissionais para definirmos estratégias para ações futuras”, explica.

A abertura será com a apresentação das ações do sindicato no período de pandemia e a importância da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) nas empresas. Haverá ainda o painel “Qual o cenário hoje e quais são as perspectivas para 2021” e um debate sobre ações e perspectivas para o setor.

A programação do Encontro Check-in Mato Grosso - Embarque para 2021, começa às 15h20, com o painel “Alimentação fora do lar: resiliência, adaptabilidade e relevância para 2021”, com o especialista no assunto, o consultor Sérgio Molinari.

Na sequência, tem o painel “A reinvenção do setor de turismo para 2021 - cenários e oportunidades para o trade”. Às 17h20 horas, é a vez da Cia Sinfônica apresentar sua trajetória no segmento de turismo de evento, no qual é uma grande referência. Haverá ainda uma imersão virtual num caso de sucesso e a palestra “Um novo tempo”, com Tony Allyson.

As inscrições para os dois eventos são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://www. sympla. com.br/ encontro-check-in- mato-grosso__1079449. Outras informações pelo telefone: 0800 570 0800. O uso de máscara é obrigatório em tempo integral.