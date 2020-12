Destaques 15/12/2020 16:17 Assessoria de Imprensa Clientes podem negociar débitos de energia em até 12 vezes no cartão de crédito em MT Foto: Reprodução Clientes comerciais e residenciais de Mato Grosso que estão com faturas de energia elétrica em aberto podem organizar a sua vida financeira neste fim de ano negociando o débito com condições diferenciadas. O pagamento pode ser feito pelo cartão de crédito em até 12 vezes ou pelo auxílio emergencial do Governo. As condições são válidas também para aqueles que já têm parcelamento e as negociações podem ser feitas de casa mesmo.



“Além do parcelamento pelo cartão de crédito ou pagamento pelo auxílio, a Energisa está disposta a analisar as condições dos seus clientes que podem optar por outras formas facilitadas de pagamento com entrada reduzida, descontos e flexibilização das parcelas. Estar em dia com a distribuidora evita as ações de cobrança, a suspensão do fornecimento ou a negativação do nome”, explica o coordenador de Recebíveis da Energisa Mato Grosso, Fabrício Almeida Pardini.



Para os clientes comerciais e residenciais com faturas vencidas há mais de 90 dias que optarem por pagar à vista será dada isenção de 100% das multas e juros. Desde o início da pandemia, o Grupo Energisa já realizou mais de 360 mil negociações nos 11 estados que atua.



“A Energisa entende este momento difícil e está analisando o perfil de cada cliente e oferecendo a melhor condição de parcelamento possível. A partir de uma fatura pendente, o cliente já negocia com a empresa de forma simples e ágil em todos os nossos canais de atendimento. Isso porque queremos evitar transtornos e temos um compromisso com os nossos clientes”, comenta o gerente de Serviços Comerciais da Energisa Mato Grosso, Murilo Galvão Marigo.



Negociações sem sair de casa



Além de negociar com a Energisa sem sair de casa, os clientes podem optar por um dos canais digitais disponíveis de sua preferência. Para negociar pela GISA, assistente virtual disponível 24 horas por dia pelo WhatsApp, é só escrever a palavra Parcelamento e dar início à conversa. Se preferir pelo site, basta acessar a Agência Virtual em https://www.energisa.com.br/paginas/login.aspx, realizar o cadastro e selecionar a opção ‘Negociar Dívida’. No APP Energisa On, só clicar no ícone Parcelamento.

