Destaques 16/12/2020 06:43 G1 Petrobras aumenta preço do diesel e da gasolina nas refinarias a partir desta quarta Foto:Marcello Casal Jr./AgBR A Petrobras informou ontem terça-feira (15) que vai aumentar o preço da gasolina e do diesel nas refinarias a partir de hoje quarta-feira (16). Segundo a estatal, o preço do diesel será reajustado em 4%, e o da gasolina em 3%. O repasse dos reajustes nas refinarias aos consumidores finais nos postos não é garantido e depende de uma série de questões, como margem da distribuição e revenda, impostos e adição obrigatória de etanol anidro e biodiesel. No início deste mês, a Petrobras reduziu o preço da gasolina nas suas refinarias e deixou inalterada a cotação do diesel.

