Destaques 16/12/2020 09:23 Só Notícias/Cleber Romero Árvores são derrubadas pelo vento em Alta Floresta e atingem carros Os ventos fortes derrubaram duas árvores, na rua D4, na área externa da delegacia da Polícia Civil, na região central da cidade de Alta Floresta (314 quilômetros de Sinop), ontem, no final da tarde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois carros foram atingidos. Um sargento dos bombeiros informou, ao Só Notícias, que ninguém ficou ferido. “Dois militares foram acionados e fizeram corte das duas árvores, além da retirada dos galhos que estava obstruindo parte da rua. Os carros tiveram danos na lataria”. Hoje, segundo informações do Instituto Climatempo, terá aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Os ventos podem chegar a seis quilômetros por hora.

Veja também sobre Temporal Alta Floresta Mato Grosso Voltar + Destaques