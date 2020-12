Destaques 16/12/2020 12:09 Eliza Gund _ Nativa News Motorista que tombou caminhão de coleta de lixo na MT-208 responderá por embriaguez ao volante e dano ao patrimônio público Foto: Reprodução Servidor que conduzia caminhão de coleta de lixo que tombou na rodovia MT-208 na madrugada de ontem (15) responderá por embriagues ao volante e dano ao patrimônio público. O homem de 41 anos foi socorrido ao Hospital Regional após o acidente, se apresentou na Delegacia de Polícia Judiciária Civil com um advogado. O momento do acidente foi registrado por câmeras de segurança do condomínio, confirmado a alta velocidade no momento do acidente. Durante entrevista com outros dois ocupantes do caminhão, estes dois informaram que estavam ingerindo bebida alcoólica durante o serviço. O exame de alcoolemia foi realizado no motorista com resultado 0,62GM/L. O motorista se apresentou na delegacia com um advogado, estando em liberdade vai responder por embriagues ao volante e dano ao patrimônio público.

