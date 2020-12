Destaques 16/12/2020 15:35 MT Esporte Com saída da Escola Militar do complexo esportivo, o setor deve ganhar CT de Tênis de Mesa O setor esportivo de Alta Floresta sempre foi um dos grandes colaboradores da educação altaflorestense, mas esta pagando um alto preço por conta disso, pois os espaços construídos para ser utilizado exclusivamente na prática esportiva, vem sendo disponibilizado para o setor educacional. Em 2014 o Complexo Esportivo Geraldo Ramos cedia parte das suas instalações para a implantação do IFMT (Instituto Federal de Mato Grosso) campus de Alta Floresta, que hoje se estabeleceu em sede própria as margens da MT 208, trevo do Hamoa. Já em em agosto de 2018, o local onde funcionava o IFMT recebeu a Escola Militar Dom Pedro II, fruto de uma parceria entre a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), Secretaria de Segurança Pública (Sesp) do Governo de Mato Grosso e Prefeitura Municipal de Alta Floresta. É certo que ambas proporcionaram uma grande mudança no setor educacional de Alta Floresta. Mas, esse 6 anos fizeram com que alguns projetos esportivos ficassem parados, e adiassem o sonho de alguns desportistas, dentre esses, a criação do tão sonhado CT de Tênis de Mesa, onde parte desse material já foi doado pela Federação Matogrossense de Tênis de Mesa e encontra-se no setor de almoxarifado da Secretaria de Esportes do município. A boa notícia é que esse sonho esta perto de ser realizado, pois nessa sexta (17) as 15h00, acontece a inauguração do prédio onde foi firmado compromisso para que a Escola Militar funcione. Um espaço educativo com12 salas localizado no Bairro Bom Pastor, próximo a Policlínica da Cidade Alta.

