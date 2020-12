Destaques 18/12/2020 19:00 ADAMO BAZANI diariodotransporte Após operação contra fraude em licitação, Mato Grosso suspende classificação de empresas de ônibus intermunicipais Os mercados suspensos tinham como vencedoras as empresas Rio Novo Transportes (Grupo Xavante), Viação Araés (Grupo Xavante), AM Transportes e Verde Transportes Foto: Divulgação A Sinfra/MT (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso) publicou nesta sexta-feira, 18 de dezembro de 2020, a suspensão da classificação de empresas de ônibus em parte da licitação dos transportes intermunicipais. A medida ocorre em cumprimento à decisão do Desembargador Marcos Machado, responsável pelo processo da Operação Rota Final, contra supostas fraudes na concorrência de concessão do sistema. Na última quarta-feira (16), o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso, do Ministério Público, cumpriu mandados de busca e apreensão em Cuiabá e Barra do Garças. Foi a segunda etapa da operação. A primeira etapa foi deflagrada em abril de 2018. As investigações começaram em 2015. O MP identificou a participação de deputados estaduais, agentes públicos e empresários do setor de transporte coletivo e rodoviário intermunicipal de passageiros. Foram suspensas as classificações das empresas Rio Novo Transportes (Grupo Xavante), Viação Araés (Grupo Xavante), AM Transportes e Verde Transportes nos seguintes mercados do sistema que foi dividido pelo governo estadual em oito áreas: MIT 3 (Barra do Garças) – Lote I (categoria básica) – Rio Novo Transportes (Grupo Xavante) MIT 3 (Barra do Garças) – Lote II (categoria diferenciada) – Viação Araés (Grupo Xavante) MIT 4 (São Félix do Araguaia) – Lote I (categoria básica) – Rio Novo Transportes MIT 7 (Alta Floresta) – Lote I (categoria básica) – Verde Transportes MIT 8 (Sinop) – Lote I (categoria básica) – Verde Transportes MIT 8 (Sinop) – Lote II (categoria diferenciada) – AM Transportes Os demais lotes e mercados permanecem sem alteração. As empresas de ônibus podem recorrer da decisão para tentarem retomar os mercados.

Veja também sobre operação contra fraude licitação Mato Grosso empresas de ônibus intermunicipais Voltar + Destaques