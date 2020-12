Destaques 18/12/2020 19:15 Nortão Online Carreta que transportava pá carregadeira tomba na MT-320 em Colíder Nortao Online Uma carreta Volvo FH 460, com placas de Lucas do Rio Verde, que transportava uma máquina pá carregadeira, acabou tombando na MT-320 em Colíder. O acidente foi a cerca de 30 metros do trevo, próximo ao Atacado Machado. De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito, que registrou a ocorrência, o veículo seguia sentido Alta Floresta. Segundo o motorista, ele “se perdeu” quando outro veículo veio em sentido contrário com farol alto. Ele entrou com a carreta, pensando que já fosse o trevo. O motorista sofreu alguns ferimentos e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o hospital regional, mas estava consciente. A empresa Via Brasil foi acionada e providenciou a remoção do veículo. Houve bastante vazamento de óleo tanto do caminhão quanto da pá carregadeira.

Voltar + Destaques