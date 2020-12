Destaques 19/12/2020 08:31 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Mulher e criança ficam feridas em acidente de trânsito na MT-208 Foto: Reprodução/Whatsapp O acidente foi registrado por volta das 15h30 desta sexta-feira (18) no trevo que liga a rodovia MT-208 e a perimetral auxiliar Rogério Silva em Alta Floresta, envolvendo um veículo Gol e um Corsa Classic. Uma mulher e uma criança foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Conforme registro da Polícia Militar, que foi acionada pelo Corpo de Bombeiros, o veículo Corsa, conduzido por um homem de 50 anos, seguia na perimetral Rogério Silva e adentrou a rodovia MT-208, informando que não avistou o veículo Gol que seguia na rodovia. Já o condutor do Corsa, homem de 46 anos, relatou que seguia na rodovia sentido ao município de Paranaíta, foi surpreendido com a entrada do outro veículo, tentou uma frenagem, mas o choque foi inevitável. As passageiras do veículo Gol, uma mulher de 45 anos e uma menina de 08 anos, foram conduzidas ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin.

