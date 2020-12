ENFERMAGEM: Secretário de saúde de AF é homenageado pela Fadaf

Responsável pela pasta da saúde em Alta Floresta desde maio de 2019, na noite da última quinta-feira (17) o secretário foi homenageado pela turma do curso de direito da Faculdade de Direito de Alta Floresta (Fadaf). A homenagem aconteceu no auditório da faculdade durante a cerimônia de colação de grau, em reconhecimento a contribuição do secretário para a implantação do curso de enfermagem na Uniflor.

Em conversa com o secretário Marcelo de Alécio Costa, à redação do site Nativa News o secretário disse que foi surpreendido com a homenagem, que não era esperada. As conversações com a faculdade tiveram início no ano de 2014, na ocasião Costa era interventor do Hospital Regional Albert Sabin, para a abertura de estágio, “Se houvesse um termo de compromisso de estágio no regional, o MEC liberava o curso de enfermagem, outros gestores de hospitais já haviam sido procurados e não tiveram êxito, eu assinei o termo”, lembrou Costa.

O curso de enfermagem pela Uniflor teve início no segundo semestre do ano de 2015, o reconhecimento não era esperado, “Não esperava, é a minha gratidão por ser um servidor determinado”, concluiu Costa. Com a homenagem nas mãos que carrega o reconhecimento ao hoje, secretário municipal de saúde. “A Uniflor agradece a importante contribuição do senhor Marcelo Costa pela parceria contribuindo para a implantação do curso de enfermagem da Uniflor em Alta Floresta e, assim, fazendo parte desse momento histórico.”