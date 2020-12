Destaques 20/12/2020 07:31 Diario de Cuiabá Etanol: preço médio do litro sobe mais de 10% em Mato Grosso Com alta média de 10% sobre o preço final do litro do etanol hidratado, Mato Grosso deixou de ser referência no Centro-Oeste para o menor valor ao biocombustível na região. Na passagem de outubro para novembro, a média apurada pelo Índice de Preços Ticket Log (IPTL), mostra alta de R$ 2,955 para R$ 3,255. Com esse movimento, Goiás desbancou o Estado e agora ostenta o valor mais acessível, R$ 3,208. Além de perder posição, Mato Grosso registra – no período analisado – variação de 10,16%, bem acima do registrado no Centro-Oeste, cuja majoração foi de 6%, e consolida o maior percentual entre os quatros estados da região. De acordo com o IPTL, a região Centro-Oeste apresentou o valor médio mais baixo de todo o País para o etanol, chegando a variar até 24% no apanhado do ano. O combustível, que fechou o mês de novembro a R$ 3,405 nas bombas, está 6% mais caro em relação a outubro. Enquanto Goiás registrou o preço mais baixo de toda a região para o combustível, o mais caro foi registrado nas bombas do Mato Grosso do Sul. No fechamento do mês de novembro, o etanol foi comercializado a R$ 3,595 nos postos de abastecimento do estado. Em relação ao fechamento do mês anterior, o combustível apresentou comportamento de alta para ambos os estados. Em Goiás, o preço avançou 4,7%, enquanto no Mato Grosso do Sul, a alta apresentada foi de 10,2%. "Mesmo com o cenário de alta, na relação 70/30, o etanol seguiu sendo o mais vantajoso para quem abastece em ambos os estados" aponta Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil. O Estado do Mato Grosso do Sul também registrou a maior média para a gasolina, sendo comercializada a R$ 4,812. Já o Distrito Federal apresentou recuo de 0,4% para o combustível em relação ao fechamento anterior, com o litro vendido a R$ 4,624 - preço mais baixo de toda a região. Os preços mais baixos para o diesel e o diesel S-10 foram encontrados nos postos goianos, a R$ 3,674 e R$ 3,731, respectivamente. Já o estado do Mato Grosso registrou os maiores valores para os dois tipos de diesel em toda a Região - sendo encontrados a R$ 4,087 e R$ 4,051. "Os combustíveis apresentaram alta nos preços em todos os estados da região Centro-Oeste, salvo o Distrito Federal, que teve queda de 0,4% no valor do litro da gasolina com relação a outubro", completa Pina. O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantados com base nos abastecimentos realizados nos 18 mil postos credenciados da Ticket Log.

