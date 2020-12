Destaques 21/12/2020 08:28 Prefeitura de Carlinda abre processo seletivo; vagas na educação A Prefeitura de Carlinda, no estado de Mato Grosso, anunciou o edital nº 003/2020, visando preencher 13 vagas para Pedagogo - Séries iniciais e Educação infantil em diferentes áreas/disciplinas. As oportunidades oriundas do processo seletivo Prefeitura de Carlinda são para atuação como Professor Substituto para o ano letivo de 2021. Vagas são para Professor Pedagogo Conforme o demonstrativo de vagas publicado no edital, o processo seletivo Prefeitura de Carlinda oferta 13 vagas para Pedagogo - Séries Iniciais e Educação Infantil. Essas vagas estão distribuídas da seguinte forma: Zona rural: 6 vagas, sendo 5 de ampla concorrência e 1 para pessoas com deficiência;

Zona urbana: 7 vagas, sendo 6 de ampla concorrência e 1 para pessoas com deficiência. Descrição das vagas: Área de Linguagem (Português, Artes e Inglês);

Disciplina de Matemática;

Disciplina de Ciências da Natureza;

Área de Ciências Humanas (Geografia, História e Ensino Religioso). Remuneração e carga-horária A jornada de trabalho do Professor Substituto poderá ser de 20 ou 30 horas semanais e a remuneração varia conforme a carga-horária e a graduação do profissional. Confira os detalhes na tabela abaixo: Cargo/função Carga-horária Remuneração Professor nível médio 20 horas semanais R$ 1.207,13 Professor licenciado R$ 1.810,69 Professor nível médio 30 horas semanais R$ 1.810,69 Professor licenciado R$ 2.716,04 Inscrições no processo seletivo Prefeitura de Carlinda As inscrições poderão ser realizadas apenas nos dias 24, 28, 29 e 30 de dezembro de 2020 e 04, 05 e 06 de janeiro de 2021, das 07h30 às 11h e das 13h30 às 16h. Basta comparecer na Secretaria Municipal de Educação* e entregar os seguintes documentos (originais e cópias): RG;

CPF;

Documentação comprobatória dos requisitos da vaga e dos títulos/experiência profissional para concorrer na prova de títulos;

Se não concluiu a graduação, apresentar diploma do ensino médio e declaração da Faculdade com o 6º semestre concluído.

