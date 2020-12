Destaques 21/12/2020 10:28 Lidiana Cuiabano Detran-MT Detran-MT alerta sobre cuidados ao pegar a estrada neste fim de ano Foto: Divulgação Motoristas que irão pegar a estrada para aproveitar as datas comemorativas de Natal e Ano Novo em outras localidades devem tomar alguns cuidados em relação ao veículo e ao transporte dos passageiros, animais e cargas para chegar ao destino com tranquilidade e segurança. Já nos preparativos para a viagem, é importante verificar as condições do veículo como os pneus, mantendo a calibragem correta até mesmo do estepe. Verificar também o óleo do motor, freios e todo o sistema elétrico como faróis, lanternas, setas e piscas, que devem estar em perfeitas condições. Os itens obrigatórios do veículo como triângulo, para sinalização de acidente ou pane durante o percurso, macaco e chave de roda, para realizar a troca de pneus, caso necessário, também não podem faltar. Vale checar o limpador de para-brisa que, em caso de chuva, precisa estar funcionando corretamente para não prejudicar a visão do motorista. Se for dirigir por longa distância, o ideal é fazer a revisão do veículo antes de pegar a estrada. Bagagem Na hora da viagem é importante acomodar de forma correta as bagagens, para não atrapalhar a visão do motorista por meio do espelho central. As malas e demais objetos devem ser acomodados de forma proporcional no porta-malas. Isso evitará que o carro fique mais sobrecarregado de um lado do que do outro e aumentará a vida útil dos pneus. “Também é importante não transportar objetos soltos dentro do veículo, pois em uma frenagem eles podem se deslocar e causar lesões. Caso precise transportar uma mala no interior do veículo junto com passageiros, deve prendê-la ao cinto de segurança”, explicou a gerente de Ações Educativas do Detran-MT, Rosane Pölzl. Passageiros Nunca ultrapassar a capacidade máxima de ocupantes do veículo. Usar sempre o cinto de segurança e transportar crianças somente nos assentos obrigatórios indicados conforme a faixa etária, como o bebê-conforto, cadeirinha, assento de elevação e demais equipamentos de segurança. “Em casos de colisão, estes são dispositivos que reduzem as chances de lesões graves e até a morte”, ressaltou Rosane. Se for levar animais, eles devem ser transportados de forma adequada dentro do veículo. Cães e gatos devem estar de peitoral e guia adaptada ou caixas específicas de transporte individuais para fixação ao veículo. Dessa forma, em uma possível frenagem mais brusca, o bichinho não será lançado contra as partes internas do veículo ou até mesmo contra o condutor. "É importante o uso de peitoral e não de coleira simples, para evitar estrangulamento ou lesões na cervical do animal", observou Rosane. Descanso Nunca dirigir cansado ou sob efeito de bebida alcoólica. Para manter uma boa atenção no trânsito e a segurança de todos é fundamental estar descansado e sóbrio. Tanto o sono quanto a ingestão de álcool reduzem os reflexos e a atenção, aumentando as chances de acidentes. Se a viagem for de longa distância, o ideal é alternar o volante com outro motorista. Se não for possível, é recomendado fazer paradas a cada duas horas, pelo menos. “Isso ajuda a manter a atenção na estrada e melhorar as condições físicas do condutor, pois ao caminhar, mesmo que seja até o banheiro de um posto de parada, auxilia a circulação sanguínea, reduz o sono e a tensão dos membros”, disse a gerente de Ações Educativas do Detran-MT, Rosane Pölzl. Além de todos os cuidados elencados acima, o Detran-MT reforça ainda que ao pegar a estrada os motoristas devem estar com a documentação do veículo em dia, para evitar possíveis transtornos em uma abordagem de fiscalização de trânsito. Confira outras orientações - Nunca dirigir falando ou digitando no celular ou qualquer outro dispositivo móvel; - Sempre respeitar os limites de velocidade e sinalização permitidos para a via em que for trafegar; - Usar o GPS somente no suporte do veículo e programá-lo antes de colocar o carro em movimento; - Acender os faróis do veículo se for trafegar em rodovias, mesmo durante o dia e especialmente se estiver chovendo; - Ao dirigir, utilizar sempre calçados firmes nos pés; - Se for trafegar em motocicletas,

