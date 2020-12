Destaques 21/12/2020 10:56 Jessica Bachega - Gazeta Digital PREVISÃO DO TEMPO Semana de Natal será chuvosa e calor não dá trégua A semana de Natal promete trazer muita chuva para Mato Grosso. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) aponta para dias quentes e com precipitação quase todos os dias. Não há alerta de temporais para nenhuma cidade. semana dos cuiabanos será de calor com possibilidade de chuva todos os dias. A segunda-feira (21) terá mínima de 28°C e máxima de 37°C. Já a terça-feira (22) deve ter temperaturas variando entre 27°C e 32°C. No dia seguinte (23) os termômetros marcam entre 24°C e 36°C. A quinta-feira (24) a temperatura varia entre 25°C e 30°C. Já na sexta-feira (25) a mínima fica em 25°C e a máxima de 30°C. As chances de chuva ficam entre 80% e 90%.

A previsão para Cáceres (225 km a Oeste de Cuiabá) é de termômetros marcando entre 23°C e 37°C no decorrer da semana. Só não deve chover na sexta-feira.

Em Chapada dos Guimarães (67 km ao Norte) só não chove na sexta-feira. No decorrer da semana de Natal, a temperatura varia entre 19°C e 33°C.

Alta Floresta terá mínima que chega a 24°C e máxima de 31°C. Há previsão de chuva todos os dias, exceto na quarta-feira.

Em Rondonópolis (215 km ao Sul) chove todos os dias e os termômetros marcam entre 25°C e 37°C.

